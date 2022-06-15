В России выявили еще 2 718 случаев коронавируса

15 июн. 12:04

За минувшие сутки в России выявили 2 718 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 173, в Санкт-Петербурге - 212, в Подмосковье - 72. В Краснодарском крае - 19, в Ставропольском крае - 17, в Крыму - 29, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 0, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 4, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 385 098.

Госпитализированы за сутки 1 989 человек. Выздоровели - 4 528 пациентов, за все время - 17 806 097.

Умерли за сутки 66 человек, с начала пандемии - 380 203.