Экс-наставник Сочи стал главным тренером ЦСКА

15 июн. 11:56

Бывший наставник футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов назначен главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА, - сообщает пресс-служба армейцев.

С Федотовым заключен долгосрочный контракт. В тренерский штаб также вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, работавшие с Федотовым в "Сочи", - передает ТАСС.

55-летний Федотов сменил на посту главного тренера Алексея Березуцкого, возглавлявшего команду с лета 2021 года.

Федотов с 2017 года был главным тренером в "Оренбурге", в январе 2020 года он возглавил "Сочи", который в сезоне-2020/21 занял пятое место в по итогам чемпионата России и впервые в истории попал в еврокубки. В прошедшем сезоне в чемпионате России "Сочи" занял второе место, что является лучшим достижением клуба в истории.