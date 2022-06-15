Москву ждут теплые выходные

15 июн. 11:53

На предстоящих выходных в Москве температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, возможны кратковременные осадки, поделилась прогнозом главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу в столичном регионе погоду определит тыловая часть циклона и дневная температура не поднимется выше 21 градуса, возможны дожди.

В воскресенье в столице будет определять периферия антициклона, поэтому погода улучшится

"В воскресенье температура воздуха поднимется до 23-25 градусов, то есть, температура приблизится к климатической норме и будет комфортной для отдыха", - приводит слова специалиста РИА Новости.