Ребенок погиб, выпрыгнув из окна горящей квартиры в Кентау

15 июн. 11:46

В Казахстане восьмилетний мальчик погиб, выпрыгнув из окна горящей квартиры на пятом этаже.

Инцидент произошел в Кентау Туркестанской области 13 июня. В квартире находились двое детей, когда случился пожар, мальчик и его десятилетняя сестра. Мальчик, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна, он скончался в больнице не приходя в сознание. Его сестра оставалась в квартире, она получила отравление угарным газом и была госпитализирована, после ночи в больнице девочке стало лучше и ее выписали.

Пострадавшая семья получит временное жилье и необходимую помощь.

"Акимат окажет помощь в ремонте крыши дома, а также в восстановлении сгоревших документов семьи. Кроме того, со стороны меценатов города будет оказана финансовая поддержка пострадавшим", - сообщила пресс-секретарь акимата города Жанна Алимбай.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать заряжавшийся смартфон.