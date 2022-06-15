СБУ арестовала активы белорусской топливной компании

15 июн. 11:35

На Украине арестованы активы белорусской топливной компании на сумму около $677 тыс, - сообщили сегодня в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Среди арестованных активов корпоративные права и банковские счета на общую сумму около 20 млн гривен (около $677 тыс.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы, передает ТАСС.

"Компания, специализирующаяся на оптовой торговле различными видами топлива, за последний год экспортировала на Украину товаров на сумму около $677 млн. Она имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран. Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии России против Украины", - считают в СБУ.

Ранее директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что в стране арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более $1 млрд.