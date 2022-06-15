РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СБУ арестовала активы белорусской топливной компании

СБУ арестовала активы белорусской топливной компании

На Украине арестованы активы белорусской топливной компании на сумму около $677 тыс, - сообщили сегодня в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Среди арестованных активов корпоративные права и банковские счета на общую сумму около 20 млн гривен (около $677 тыс.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы, передает ТАСС.

"Компания, специализирующаяся на оптовой торговле различными видами топлива, за последний год экспортировала на Украину товаров на сумму около $677 млн. Она имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран. Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии России против Украины", - считают в СБУ.

Ранее директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что в стране арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более $1 млрд.

945 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version