В Минобрнауки высказались за сохранение бакалавриата и магистратуры в РФ

15 июн. 11:35

В настоящее время России не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры, так как миллионы россиян уже получили дипломы бакалавра, их нельзя лишать возможности продолжать обучение, сообщил статс-секретарь, замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко.

"Необходимо понимать, что полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин. Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что 7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.