Израиль будет снабжать Европу газом

15 июн. 11:34

Евросоюз, Израиль и Египет в среду подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа из еврейского государства через арабскую республику в Европу, сообщает телеканал Al Jazeera.

Подписанное соглашение рассчитано на три года с автоматическим продлением еще на два года.

Израиль "может стать новым источником газа" для ЕС, пишет газета Maariv.

Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершает свой визит в Израиль. Накануне она заявила, что Евросоюз готов укреплять сотрудничество в энергетической сфере с Израилем, стимулом стала необходимость искать альтернативу российскому газу.