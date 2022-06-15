Оспу обезьян переименуют, чтобы избежать дискриминации

15 июн. 11:20

Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время переименует вирус оспы, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", - заявил он на брифинге.

Ранее переименовать заболевание призвали более чем 30 ученых из разных стран. Они считают название вируса неточным, а также указывают, на то что ВОЗ рекомендует избегать географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. Специалисты отмечают в письме, перепринт которого опубликован 10 июня на портале virological.org, что вирус нельзя называть африканским. Переименование оспы обезьян поможет избежать дискриминации и стигматизации, уверены ученые.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано уже свыше 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян, еще около 1500 случаев предполагаемые.