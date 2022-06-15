Теплоход протаранил опору Дворцового моста в Петербурге

15 июн. 11:12

Минувшей ночью прогулочный теплоход на Неве протаранил опору Дворцового моста в Петербурге – у него заглох двигатель, и судно потеряло ход, транспортная полиция уже начала проверку, - сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО.

"Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту столкновения прогулочного теплохода с опорой Дворцового моста", - сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Инцидент произошел около 1:20 ночи. По данным полиции, обошлось без пострадавших. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

Напомним, Дворцовый мост - один из символов Петербурга, он расположен в створе Дворцового проезда и Пушкинской площади.