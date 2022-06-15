Бюджетникам в Нур-Султане обещают надбавки до 100%

15 июн. 10:58

В Нур-Султане низкооплачиваемые бюджетные работники будут дополнительно получать надбавки от 30 % до 100 %, пишет "Казинформ".

"Установлен порядок предоставления стимулирующих надбавок к заработной плате работникам организаций, финансируемых из местного бюджета. Надбавка охватывает несколько отраслей и организаций", - сообщил заместитель акима города Есет Байкен на заседании.

Надбавки получат сотрудники организаций по социальной защите, по здравоохранению, по молодежной политике, по внутренней политике, по жилищному делу, по спорту, по культуре, по развитию языков и архивному делу, организации по обороне, рассказал он.

Байкен уточнил, что к заработной плате работников этих организаций будет предоставляться надбавка от 30 % до 100 %. На выплаты более 4 тыс низкооплачиваемых работников данных учреждений из бюджета выделен 1 млрд 256 млн тенге. "Вопрос надбавок решается с консультации со всеми центральными и местными компетентными органами, это поручение Главы государства", - добавил он.