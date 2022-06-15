Проезд по трассе М-4 "Дон" к Черному морю днем закрыли для грузовиков

15 июн. 10:50

На Кубани на трассе к Черному морю с 15 июня по 15 сентября запретили движение большегрузов, - сообщает "Автодор".

"Введено временное ограничение на проезд по трассе М-4 "Дон" от Горячего Ключа до Джубги. Машинам массой больше 15 т будет запрещен проезд с 08:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье. Ночью проезд будет доступен для всех автомобилей", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Принятые меры позволят повысить безопасность движения по участку в пик курортного сезона, к тому же в районе Горячего Ключа трасса М-4 "Дон" проходит по горному и пересеченному рельефу, а около 30% трафика днем на ней составляют грузовики.

Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, снизив и риск аварий на этом участке, - пояснили в "Автодоре".