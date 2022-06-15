В Нур-Султане стартовали переговоры по Сирии

15 июн. 10:30

В столице Казахстана Нур-Султане стартовал очередной раунд переговоров по Сирии, все делегации, участвующие в них, прибыли, - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Сегодня с утра начались переговоры в двустороннем и трехстороннем форматах", - сказал представитель МИД, передает РИА Новости.

Стороны обсуждают такие вопросы, как ситуация "на земле" в Сирии, в том числе гуманитарное и социально-экономическое положение, перспективы возобновления работы сирийского конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

"Пленарное заседание, где будет зачитано совместное заявление по итогам переговоров, состоится завтра во второй половине дня", - добавил Смадияров.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "Астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.