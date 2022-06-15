В Ингушетии не будет очередей в детские сады

15 июн. 10:26

Средства из федерального бюджета на капремонт и строительство дошкольных учреждений помогут Ингушетии ликвидировать очереди в детсады, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов, пишет "Интерфакс".

"Для создания новых мест в детсадах наша республика получит уже в текущем году 873,3 млн рублей, а в 2023 году - 1 млрд 32 млн рублей", - рассказал он.

Калиматов добавил, что ремонт старых и строительство новых детских садов позволит в скором времени закрыть вопрос очередей в детсады республики.

В этом году в Ингушетии будут достроены девять детских садов на 1 950 мест, охватить получится 98% детей дошкольного возраста, однако рождаемость в республике высокая и потребность в детсадах будет расти.