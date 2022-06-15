Отказ в ссуде чуть не вылился в убийство в Кабардино-Балкарии

15 июн. 10:03

Следователи заподозрили троих жителей Кабардино-Балкарии в попытке убийства знакомого и его сына, - сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Мужчины решили убить мужа старшей сестры жены одного из них за отказ одолжить денег. Подошли к делу основательно: вместе купили обрез гладкоствольного охотничьего ружья, и 5 июня около 17:00 приехали на машине к дому свояка, позвонили ему и попросили выйти на улицу. Мужчина встал у ворот, следом появился его 17-летний сын, после чего один из заговорщиков схватил ружье и несколько раз выстрелил из него. К счастью, свояк успел затолкнуть сына в калитку, забежать следом за ним и закрыть дверь на засов. Пули вошли в металлическую обшивку, - передает "АиФ-Ставрополье".

Трое сообщников стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте оружия и покушении на убийство двух и более людей, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Сейчас они арестованы.