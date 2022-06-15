Чем заменить мороженое

15 июн. 9:49

Домашнее мороженое можно приготовить на основе любых фруктов, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, основной ингредиент мороженого – молоко, но людям с непереносимостью лактозы и разными видами аллергии оно может быть противопоказано. Заменой лакомству могут быть сорбеты и пюре из ягод или фруктов.

"Такое мороженое можно приготовить на основе любых фруктов. Можете проявить фантазию. Например, кусочки ананаса или абрикосы отлично подойдут для этого рецепта. Вы можете сделать пюре из фруктов, взбить его миксером и поставить на несколько часов в холодильник. Получится вкусное и полезное мороженое", - приводит слова врача "Вечерняя Москва".