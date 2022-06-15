Гинцбург рассказал о побочных эффектах у детей после вакцинации от COVID-19

15 июн. 9:45

У вакцинированных от коронавируса детей 9–11 лет не отмечено значимых побочных эффектов, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день 14 детей 9–11 лет провакцинированы 1/10 от взрослой дозы вакцины. Значимых побочных эффектов не отмечено. Всего в исследованиях участвует 100 детей: 50 из них должны быть провакцинированы 1/10 дозы, еще 50 - 1/5 дозы препарата", - рассказал Гинцбург.

Вскоре центр получит разрешение на вакцинацию детей от 6 до 9 лет 1/10 дозы препарата, добавил он.