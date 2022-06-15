Тофик Мирзоев стал Народным артистом Азербайджана

15 июн. 9:40

За большой вклад в развитие азербайджанской кинематографии Тофик Ибрагим оглы Мирзоев указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева награжден орденом "Славы" ("Шохрат") с присуждением ему высокого звания "Народный артист Азербайджана".

Талантливый актер, Тофик Мирзоев снялся в более чем в двадцати фильмах, среди которых – "Последняя ночь детства", "Фронт без флангов", "Допрос", "Насими", "Ищите девушку", "Мезозойская история", "Аккорды долгой жизни", "Фронт за линией фронта" и многих других. С 1994 года Тофик Мирзоев живет в Израиле в городе Араде, - передает AzIzNews.com.

Тофик Мирзоев родился в 1932 году в Кедабекском районе Азербайджана. Он окончил Московское филармоническое училище по классу кларнета и Бакинскую консерваторию. Играл в азербайджанском государственном симфоническом оркестре под управлением Ниязи, играл вместе с Вагифом Мустафазаде, Пярвизом Рустамбековым, Тофиком Шабановым, работал с ансамблем "Гая" и с Муслимом Магомаевым.

Окончив режиссерские курсы на Московском телевидении, Тофик Мирзоев снял на Азербайджанском государственном телевидении музыкальные программы о Кара Караеве, Тофике Кулиеве, Муслиме Магомаеве, Рашиде Бейбутове, сестрах Касимовых, снял фильмы "Песни Апшерона", "Симфония Низами", "Певец из народа".

Завтра, 16-го июня 2022-го года, Тофику Мирзоеву исполняется 90 лет – коллектив "Вестника Кавказа" от всей души поздравляет юбиляра с высоким званием и государственной наградой, а также желает ему здоровья и долголетия!