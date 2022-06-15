Названы сроки появления в РФ сети мобильной связи шестого поколения 6G

15 июн. 9:35

Сети мобильной связи шестого поколения 6G появятся в России в 2033-2034 годах, спустя несколько лет после их первого в мире коммерческого запуска, сообщил руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев.

"По нашим оценкам, в России 6G появится в 2033-2034 годах, то есть через три-четыре года после запуска первых коммерческих сетей нового поколения", - приводит слова собеседника ТАСС.

Лаконцев отметил, что оптимальные сроки внедрения нового поколения связи зависят от особенностей страны.