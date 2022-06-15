Сочи и Дубай свяжет прямой рейс "России"

15 июн. 9:24

Авиакомпания "Россия" с 1 июля начнет выполнять прямые рейсы из Сочи в Дубай (ОАЭ).

"Отправление из Сочи в 0.15, прибытие в Дубай – в 5.00 по местному времени. Время в пути – 3 часа 45 минут. Обратный вылет в 6.10, прилет в Сочи в 9.05 по московскому времени", - сообщает пресс-служба "Аэрофлота" в телеграм-канале.

Обслуживать маршрут будут самолеты Sukhoi SuperJet 100. В неделю, по данным Ассоциации туроператоров России, будет выполняться четыре рейса - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Продажа билетов на новый рейс уже открыта, перелет в одну сторону без багажа обойдется в 15 тыс рублей, туда-обратно - от 20 тыс рублей.