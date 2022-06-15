Турция занялась переоценкой запасов газа в месторождениях в Черном море

15 июн. 9:14

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что началась переоценка месторождений в Черном море на предмет запасов газа.

В понедельник Турция спустила в море первую трубу для доставки на сушу природного газа с месторождения Сакарья в Черном море. Длина морской части газопровода составит 155 км, проект по добыче и доставке до порта Фильос 540 млрд куб м газа обойдется стране почти в $10 млрд

По словам министра, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в следующем году. Сейчас Турция сосредоточила внимание на скорейшей добыче газа с месторождения Сакарья, добавил он.

"С другой стороны, наши сейсмические исследования, то есть съемка под землей, наши исследовательские работы также продолжаются. Есть положительные отзывы. С 2005 по 2015 год бурение проводилось 6-7 международными нефтяными компаниями. Но до разведки дело не дошло. Мы сейчас переоцениваем эти области. Это откроет для нас новые горизонты", - заявил министр, пишет газета Yeni Şafak.