Юбилейный ПМЭФ стартует в Санкт-Петербурге

15 июн. 8:55

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня, участие в нем примут представители более 90 стран. В этом году ПМЭФ проводится в 25-й раз, главная тема форума - поиск новых возможностей в изменившемся мире.

Деловая программа форума разделена на четыре направления. "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" посвящен обсуждению вопросов восстановления экономики страны, международному сотрудничеству в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в новых логистических реалиях. Блок "Экономика России: новые задачи и горизонты" коснется антикризисной повестки, вопросов повышения долгосрочного потенциала российской экономики.

"Современные технологии - человечеству: создавая ответственное будущее" позволят обсудить цифровой суверенитет, информационную безопасность, цифровизацию.

Блок "Инвестиции в человека - инвестиции в развитие" посвящен развитию человеческого капитала, новым навыкам и моделям занятости сотрудников.

В рамках форума состоятся диалоги с представителями бизнес-сообществ Беларуси, Египта, Ирана, Казахстана, Китая, Африки, Ближнего Востока, Европы, Индии, Латинской Америки, а также диалог "ЕАЭС - АСЕАН".

Также на полях ПМЭФ пройдут форум малого и среднего предпринимательства, молодежный экономический форум, консультативный форум B20, форум креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", диалог "ПМЭФ Юниор" и форум "Арктика - территория диалога".

Из международных лидеров юбилейный форум посетят президенты Армении Ваагн Хачатурян и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент России Владимир Путин 16 июня проведет очную встречу по вопросам развития автопрома, встретится с представителями крупного бизнеса, а 17 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ.

"Что касается выступления президента, то оно сейчас готовится, и предполагается, что президент даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее", - сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.