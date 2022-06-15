Эмираты стали безвизовыми для граждан Грузии

15 июн. 8:41

Вступил в силу безвизовый режим между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сообщает министерство иностранных дел Грузии.

Необходимые поправки были внесены в меморандум между двумя странами от 2017 года "О взаимопонимании между Правительством Грузии и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и специальных/служебных паспортов".

В МИД Грузии пояснили, что "согласно поправкам, владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда".