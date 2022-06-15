Абрамченко пообещала российскую упаковку без бидонов в 2022 году

15 июн. 8:20

Производство отечественной упаковки продуктов питания начнется в России уже в этом году, сообщила в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе - как нашу целлюлозно-бумажную промышленность "поженить" с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным", - рассказала она.

Сейчас в стране необходимо решить вопрос асептической упаковкой, Tetra Pak, Pure Pak, которые ушли из России. "Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, - она будет серой, как мы ее называем, "экологичной", но она будет наша, отечественная", - отметила Абрамченко.

Она добавила, что упаковка никак не повлияет на качество и безопасность содержимого. "И в бидоны алюминиевые мы не вернемся", - пообещала вице-премьер.

По ее словам, в настоящее время трудно оценить, насколько сопоставима стоимость отечественной упаковки с иностранной, при этом серийное производство начнется уже в 2022 году.