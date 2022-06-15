"Яндекс.Маркет" открыл продажу товаров IKEA

15 июн. 8:11

"Яндекс.Маркет" стал предлагать к покупке мебель и другие товары компании IKEA, которая в марте приостановила деятельность в России.

"Действительно на "Яндекс.Маркете" сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем", - сообщили в пресс-службе маркетплейса, пишет РИА Недвижимость.

Перепродажа товаров определенного бренда является абсолютно законной, объяснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

"Если бы было иначе, то тогда в принципе все секонд-хенды должны были бы получать повторное согласие условных Zara, D&G и Nike на продажу товаров, которые были сданы туда на реализацию, как и все автосалоны. <…> Поэтому проблемы в том, что данный конкретный бизнес или практика касается товаров, которые продаются под брендом IKEA, абсолютно никакой нет", - считает он.