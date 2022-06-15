В Херсонской области начался ажиотаж из-за российских паспортов

15 июн. 7:49

В Херсонской области случился ажиотажный спрос на получение российских паспортов, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

"Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства", - сообщил он.

Стремоусов уточнил, что заявки на получение гражданства подали уже свыше 10 тыс человек. "Каждый день люди получают паспорта и очереди все больше и больше. Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приему документов", - рассказал замглавы администрации Херсонской области.