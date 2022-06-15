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Россияне рассказали, что их не устраивает в чартерах по стране

Россияне рассказали, что их не устраивает в чартерах по стране

Из опроса TourDom следует, что российским туристам хотелось бы видеть больше чартерных программ из регионов, а также рейсы на Черное море и Дальний Восток.

Ранее Ростуризм сообщил, что новые чартеры полетят в 12 регионов страны. Интерес у путешественников вызывает Дальний Восток - 17%, курорты Черного моря - 14%, Калининград - 5%, Карелия - 4%.

Многие респонденты отметили, что важнее не то куда, а откуда полетят чартеры - сейчас программы реализуются из Москвы.

В опросе приняли участие почти четыре тысячи человек.

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