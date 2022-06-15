В России площадь лесных пожаров удвоилась за сутки

15 июн. 7:21

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась вдвое, до 16 390 га.

В Авиалесоохране сообщили, что на утро вторника в стране действовало 75 лесных пожаров на площади 8 317 га. "За прошедшие сутки 14 июня в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 4 189 га. На 00:00 мск 15 июня на территории Российской Федерации действовал 61 лесной пожар на площади 16 390 га, по которым проводились работы по активному тушению", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Самая сложная ситуация в Якутии, площадь лесных пожаров увеличилась почти втрое, также огонь сильно распространился за сутки в Чукотском автономном округе и Сахалинской области. Пожары площадью менее 1 тыс га фиксируются в Ростовской области, Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской, Томской и Кировской областях, на Алтае и в других регионах.

Ликвидацией лесных пожаров занимаются 2 138 человек, 293 единицы техники, кроме того 111 воздушных судов находятся на мониторинге и еще 48 на тушении.