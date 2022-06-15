"Отелло" из Туркестана получил 18 лет строгого режима

15 июн. 7:13

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области приговорил 41-летнего мужчину, который убил гражданскую жену на почве ревности, он получит 18 лет заключения, сообщает портал otyrar.kz.

По данным следствия, преступление было совершено в селе Каражон Сауранского района. Мужчина и его 34-летняя гражданская супруга поругались на почве ревности к бывшему мужу женщины. Конфликт разгорелся, мужчина достал ружье 16-го калибра и выстрелил женщине в голову, в результате чего она скончалась на месте. Без матери остались трое несовершеннолетних детей 16-ти, 15-ти и двух лет.

По словам обвиняемого, он не имел намерений убивать сожительницу, а хотел лишь припугнуть.

Суд приговорил ревнивца к 18 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Приговор вступил в законную силу.