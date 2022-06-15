Россия призвала Турцию избежать эскалации напряженности в Сирии

15 июн. 6:55

Москва призывает Анкару мирно решить вопрос в Сирию, проведение операции неразумно, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Переговоры высокого уровня в формате "астанинского" процесса (Россия, Турция, Иран) по урегулированию в Сирии проходят в Казахстане 15-16 июня с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН. В начале встречи Лаврентьев заявил, что участники переговоров обсудят ситуацию "на земле". "Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований", - сказал он.

"Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране", - подчеркнул спецпредставитель.

По словам Лаврентьева, Москва будет призывать Анкару отказаться от этого шага и попробовать решить ситуацию за счет диалога. "Со своей стороны мы готовы оказать в этом всяческую поддержку", - отметил он.