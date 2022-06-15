Мантуров рассказал, какие экспортные рынки в приоритете у России

15 июн. 6:27

Российским экспортерам предстоит нарастить присутствие на рынках Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил в интервью изданию "Коммерсант" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Национальный проект по экспорту никто не отменял. Да, рынки развитых стран для нас закрылись. Это - значительная часть мирового рынка, но весьма умеренная площадь на глобусе. Множество стран Азии, Африки, Латинской Америки остаются недостаточно освоенными российскими экспортерами", - отметил министр.

Мантуров добавил, что продукция российской промышленности конкурентоспособна на международном рынке, спросом пользуется продукция металлургического комплекса, химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства.

В настоящее время, признал министр, объем экспортных поставок сжимается.

"Затем будет обратная картина - выхода и реальной борьбы за новые рыночные ниши", - констатировал глава Минпромторга.