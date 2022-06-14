В НАТО обсудят вопросы поставок тяжелого вооружения Украине

14 июн. 23:38

Контактная группа по Украине будет обсуждать поставки тяжелого вооружения Киеву на встрече в Брюсселе 15 июня. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам неформальных переговоров в Гааге с представителями руководства семи стран альянса.

"В штаб-квартире НАТО 15 июня состоится встреча контактной группы в поддержку Украины, созданной пару месяцев назад на базе в Рамштайне. Она координирует поставку Украине оружия, военного оборудования, в том числе тяжелого вооружения", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 15 июня состоится Третье заседание Контактной группы по поставкам оружия на Украину. В Брюссель приглашены почти 50 стран, в том числе впервые Финляндия, Швеция и сама Украина.