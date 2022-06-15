ОПЕК прогнозирует замедление роста мирового спроса на нефть

По данным ОПЕК и участников рынка, мировой спрос на нефть замедлится в 2023 году, поскольку растущие цены на топливо усиливают инфляцию и пагубно сказываются на глобальной экономике. Reuters отмечает, что спрос на топливо восстановился по сравнению с падением 2020 года, вызванным пандемией. В этом году рост превзойдет уровни 2019 года, даже несмотря на рекордно высокие цены. Однако стоимость энергоресурсов отрицательно сказалась на прогнозах в отношении 2022 года, спровоцировав ожидания снижения в 2023 году.

Организация стран-экспортеров нефти опубликует своей первый прогноз на 2023 году в июле. Отчет ОПЕК как и Международного энергетического агентства, штаб-квартира которого находится в Париже, будет изучен с тем, чтобы определить, какой в будущем будет политика картеля. Делегат ОПЕК и еще один источник, которому известна политика картеля, считают, что в 2023 году спрос на нефть вырастет на 2 млн баррелей в день. Это всего лишь 2-процентный рост по сравнению с ожидаемым ростом в 3,36 млн баррелей в день в 2022 году.

”Даже если спрос увеличится на миллион баррелей в день, это будет считаться ростом, но не пиковым”, - сказал делегат по поводу перспектив на следующий год. По словам источника из картеля, ОПЕК опубликует первый прогноз по спросу на 2023 год 12 июля.

МЭА, которое консультирует западные правительства по энергетической политике, опубликует собственный прогноз на 2023 год в среду, заявил представитель Международного энергетического агентства.

ОПЕК внимательно следит за высокими ценами, чтобы не упустить момент, когда они приведут к разрушению спроса на нефть. Еще два представителя ОПЕК заявили, что разрушение спроса, вероятнее всего, случится в ближайшие месяцы. При этом один из них, ссылаясь на данные спроса на бензин, говорит, что пока в США ничего подобного не происходит.

Высокопоставленный источник из трейдинговой компании, не связанной с МЭА и ОПЕК, также прогнозирует более низкий спрос в 2023 году. По его оценкам, спрос вырастет всего на 2 млн, что меньше роста в 2,6 млн в 2022 году. ”Нефть по $120 приводит к разрушению спроса, - говорит источник. - Процесс уже начался”.

Аналитики, оценивающие динамику спроса зачастую вносят значительные изменения в свои прогнозы, учитывая экономические перспективы и геополитическую нестабильность, которая в этом году была усилена российской спецоперацией на Украине и коронавирусными локдаунами в Китае. Изначально в своем первом прогнозе в июле 2021 ОПЕК планировала рост на уровне 3,28 млн в день в 2022 году. Затем он был поднят до 4 млн баррелей в день, а в итоге пересмотрен до 3,36 млн баррелей в день.