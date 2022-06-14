Фестиваль страйкбола примет Краснодар

14 июн. 22:48

Фестиваль страйкбола "Страйкфест 2022. Гроzа пройдет в Краснодаре с 18 по 19 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Организаторами мероприятия выступят физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация страйкбола Краснодарского края "Кубань" и хуторское казачье общество "Кубанский казачий кордон".

В соревнованиях примут участие представители Ставрополья, Кубани и Крыма. Вход и игра для гостей будут бесплатными.

В пресс-службе отметили, что в дни проведения фестиваля также пройдут турниры по ножевому бою, метанию ножей и стрельбе из лука. Кроме того, гости смогут принять участие в различных мастер-классах, испытать меткость в тире, сфотографироваться в специально оборудованной фото-зоне, посетить выставку оружия и оценить выступления местных музыкальных ансамблей.