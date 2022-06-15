Из-за европейского плана по отказу от российского топлива Пакистан погружается во тьму

Цель европейской кампании по отказу от российского топлива - наказать Москву за спецоперацию на Украине. Однако эта кампания она сеет хаос за тысячи километров от конфликта, погружая Пакистан во тьму, подрывая власть и стабильность нового правительства в стране. Как отмечает The Japan Times, десять лет назад пятая по численности населения страна в мире предприняла ряд шагов для того, чтобы оградить себя от значительных скачков цен, подобных нынешним. Были сделаны серьезные инвестиции в СПГ, долгосрочные контракты были подписаны с поставщиками из Италии и Катара. Теперь часть поставщиков не выполняет условия по контрактам, продолжая при этом продавать на более привлекательные европейские рынки. Таким образом Пакистан оказался в ситуации, которой он изо всех сил стремился избежать.

Чтобы предупредить отключения электричества во время праздника Ураза-Байрам в прошлом месяце, правительство за $100 млн купило единственный груз СПГ на спотовом рынке. Это рекордная сумма для ограниченного в средствах государства. В июле в стране заканчивается финансовый год, и сумма расходов на СПГ, скорее всего, составит $5 млрд: в два раза больше, чем в прошлом году. Но даже так правительство не в силах смягчить удар для своих граждан. Международный валютный фонд ведет переговоры о предоставлении кредита с одним единственным условием: сократить льготы на топливо и электричество.

Некоторые регионы Пакистана остаются без света более 12 часов, что ограничивает эффект от использования кондиционеров во время продолжающейся жары. На ток-шоу в прайм-тайм постоянно обсуждается вопрос о том, где Пакистану искать необходимое топливо и сколько ему придется заплатить.

На прошлой неделе правительство объявило новые меры по энергосбережению. Госслужащие были освобождены от субботних смен, а бюджет на службы безопасности сокращен на 50%. ”Я прекрасно понимаю, как непросто приходится людям”, - написал в апреле премьер-министр Шахбаз Шариф в Twitter накануне Ураза-Байрама и распорядился возобновить покупку дорогих зарубежных грузов СПГ. Но уже в начале июня премьер предупредил, что у Пакистана нет денег, чтобы продолжать закупать газ у международных поставщиков.

Проблемы с поставками затронули не только энергоснабжение. Правительство перенаправило оставшиеся запасы на электростанции, оставив без ресурсов производителей удобрений, которые зависят от топлива. Подобное решение может поставить под угрозу следующий урожай. а цены вырастут еще больше. На вышках мобильной связи используются генераторы, чтобы поддерживать работу во время отключения электроэнергии, но и у них топливо на исходе.

Маловероятно, что в скором времени станет легче. Стоимость СПГ выросла более чем на 1000% за последние два года, сперва за счет восстановления спроса после пандемии, а затем из-за российской спецоперации на Украине. Россия - крупнейший поставщик природного газа в Европу, и в марте опасения перебоев с поставками привела к рекордному росту цен на спотовых рынках.

Тем временем Европа требует все больше и больше СПГ. Европейский импорт СПГ в этом году вырос на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и никакого его замедления не предвидится. Политики ЕС разработали план по существенному увеличению поставок СПГ в качестве альтернативы российскому газу. Германия и Нидерланды быстро приняли решения о строительстве плавучих терминалов, первые из которых должны быть готовы через полгода. ”Европа буквально осушает запасы СПГ по всему миру, - говорит Стив Хилл, исполнительный вице-президент крупнейшего топливного трейдера Shell. - Это означает, что меньше СПГ остается для развивающихся рынков”.

Совсем недавно Пакистан представлял собой будущее индустрии СПГ. К середине 2010-х годов спрос на топливо (охлажденное до - 162°C для удобства транспортировки по всему миру в танкерах) на развитых рынках перестал расти. За счет технологического усовершенствования цены и сроки строительства импортных терминалов снизились, а открытие новых месторождений привело к падению цен на само топливо. По низким ценам более бедные страны смогли решить проблему с топливом. Поставщики обратили внимание на новые рынки, и когда Пакистан объявил тендер на долгосрочные поставки СПГ более десяти компаний откликнулись на предложение.

В 2017 году Пакистан выбрал итальянскую Eni SpA и торговый дом Gunvor Group для обеспечения страны СПГ в следующем десятилетии. В то время условия контракта считались хорошими, а цены были ниже, чем в рамках аналогичного контракта, подписанного с Катаром годом ранее. На сегодняшний день два поставщика сорвали более десяти поставок, запланированных на октябрь 2021 - июнь 2022 года. Проблемы с поставками совпали с ростом европейских цен на газ.

Нарушение условий контракта - неслыханное дело в индустрии СПГ, говорит Брюс Робертсон, аналитик из Института энергетической экономики и финансового анализа. Трейдеры и инсайдеры, опрошенные Bloomberg, не припомнили, когда в последний раз так много грузов было отменено не из-за проблем на экспортном предприятии.

Eni и Gunvor говорят, что они отказались от поставок из-за дефицита и нехватки СПГ для Пакистана. Обычно, когда экспортеры сталкиваются с подобными проблемами, они покупают груз на спотовом рынке, чтобы доставить клиенту, однако ни Eni, ни Gunvor ничего подобного не сделали.

Gunvor отказалась прокомментировать ситуацию. Поставщик Eni не выполнил свои условия, из-за чего компании пришлось отказаться от поставок Пакистану, написала итальянская корпорация, подчеркнув, что ей никоим образом не выгодно отказываться от поставок и она выполняет все условия контракта для решения проблемы.

Поставщики не любят отказываться от доставок, поскольку бояться нанести вред своей репутации и потерять огромные деньги. Развитые рынки, как правило, требуют 100-процентной компенсации за срыв поставки. По словам Валери Чоу, аналитика из Wood Mackenzie Ltd, ”очень редко поставщики СПГ отказываются от своих обязательств по долгосрочным контрактам, если только речь не идет о форс-мажорных обстоятельствах”.

Штраф по пакистанским контрактам - скоромные 30%, и, вероятно, он идет в обмен на более низкие цены. На данный момент цены на европейском спотовом рынке достаточно высокие для того, чтобы перекрыть штрафы. По подсчетам Bloomberg, майская поставка СПГ для Пакистана в рамках долгосрочного контракта стоила $12 за миллион британских тепловых единиц. Для сравнения, за тот же период стоимость груза на европейском спотовом рынке составила более $ 30. Eni и Gunvor продолжают выполнять свои обязательства перед клиентами европейского блока.

Сегодня Пакистан вновь стоит перед необходимостью разработки плана, но теперь в гораздо худшей переговорной позиции. Премьер-министр Имран Хан был отстранен в апреле после разногласий с пакистанской армией по ряду вопросов, в том числе касающихся энергетических поставок и в целом экономики. Новый премьер-министр Шариф приказал государственному импортеру раздобыть топливо по любой цене, чтобы справиться с перебоями в энергоснабжении. Также ведутся переговоры по заключению новых долгосрочных контрактов на поставку СПГ, хотя на этот раз условия однозначно будут гораздо хуже, чем шесть лет назад. Расходы усиливают напряженность внутри страны. Государство уже ”находится на грани дефолта”, полагают аналитики Института энергетической экономики и финансового анализа. Инвестиционный отдел кредитного агентства Moody’s понизил прогноз по Пакистану со стабильного до негативного, ссылаясь на финансовые проблемы, в том числе и задержку помощи от МВФ.

Зависимость Пакистана от СПГ и нарушение условий контракта поставщиками усугубили энергетический кризис в стране. И Пакистан такой не один. Развивающиеся страны по всему миру не могут удовлетворить потребности граждан из-за ограниченных бюджетов.

На фоне угрозы финансового кризиса и значительного дефицита нефти Шри-Ланка обратилась к России за топливом. Пакистан также изучает возможность заключения долгосрочных СПГ-контрактов с Москвой. Индия уже увеличила закупки из России, и этот тренд может стать еще более актуальным.

Чтобы справиться с летней жарой, правительство велело электростанциями закупать топливо у заграничных поставщиков. Пакистанские проблемы не сулят ничего хорошего для других импортеров, испытывающих финансовые затруднения, в том числе Бангладеш и Мьянмы. Государственная компания Бангладеш недавно приобрела самый дорогой спотовый груз СПГ за всю свою историю, чтобы обеспечить работу энергосетей и промышленных предприятий. А Мьянма остановила импорт еще в прошлом году в связи с ростом цен.

Увеличение спроса со стороны Европы может привести к тому, что другие страны, в том числе Индия и Гана, переосмыслят свои планы об усилении зависимости от супер-охлажденного топлива. Вместо этого правительства увеличат использование ”грязных” угля и нефти, тем самым сведя на нет усилия по достижению в этом десятилетии амбициозных целей по снижению выбросов.

Глава консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки недавно осудил европейскую энергетическую политику, спровоцировавшую ”рост цен, дефицит и другие экономические проблемы”. ”Пусть Европа в своих границах принимает решения, - написал эксперт. - Но крайне несправедливо и безосновательно экспортировать беспорядок за границу, особенно в развивающийся мир”.