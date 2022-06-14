Зурабишвили раскритиковала "Грузинскую мечту"

14 июн. 21:58

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинскую мечта" за бездействие в вопросе евроинтеграции.

Она подчеркнула, что Тбилиси рассердил всех депутатов Европарламента и все европейские институты. По словам главы государства, у европейских депутатов появились вопросы в отношении Грузии, а причиной тому стало также проявление полностью несоответствующего Грузии отношения к Украине и к ее руководству. "Подход и риторика в отношении санкций (против России – прим. ред.) также непонятны нашим партнерам и, по крайней мере, части населения. Мы вроде и присоединились к важнейшим финансовым санкциям, но в то же время говорим, что не делали этого", - цитирует ее РИА Новости.

Зурабишвили также рассказала, что в ходе поездки в Брюссель она столкнулась с "тяжелой картиной" и "испорченным делом", которое подразумевает, что Грузия в "Ассоциированном трио" с Украиной и Молдавией переместилась с передовой позиции на последнее место.

"Подписанная в прошлом году декларация "Ассоциированного трио", которая была подписана по нашей инициативе, являлась важным этапом. Тогда было ясно, что Грузия удерживала передовую позицию. Испорченное дело подразумевает то, что спустя год Грузия переместилась на последнее место. Это было проявлено по разным направлениям, и первое среди них - это принятие резолюции Европарламента", - сказала президент Грузии.



Напомним, 9 июня Европарламент принял резолюцию о положении СМИ в Грузии. В ней говорится о политически мотивированных преследованиях журналистов в республике, в том числе об уголовном деле против гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари" Ники Гварамия. Депутаты также призвали ввести санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бедзины Иванишвили.