В каких сферах Китай может заменить Россию в Центральной Азии

На прошлой неделе министры иностранных дел Китая и пяти государств Центральной Азии договорились о расширении сотрудничества. Эта встреча, состоявшаяся в Нур-Султане, отразила стремление Пекина к поиску возможностей для нового взаимодействия с центральноазиатскими государствами. Целью встречи было обнародование плана Китая по смягчению вызванного пандемией давления на себя и своих партнеров, пишет Анатолийское агентство.

Страны Центральной Азии столкнулись с двумя прямыми последствиями украинского кризиса. Во-первых, возможно, России будет сложнее реализовать крупные проекты, требующие большого числа мигрантов из Центральной Азии. Это усугубит проблему безработицы в регионе. Во-вторых, объем денежных переводов из России также снижается, что создает дополнительное давление на зависимые от экспорта экономики стран Центральной Азии, рост которых замедлился из-за пандемии.

Поэтому центральноазиатские государства рассчитывают на китайские инициативы, которые могли бы помочь им преодолеть возникающие проблемы. Пекин, в свою очередь, заявил о готовности оказать помощь в обеспечении внутренней стабильности и поддержке экономической безопасности. Китай сделал ряд обнадеживающих сообщений, пообещав принять меры по устранению неопределенности, создающей риски для Китая и его соседей в Центральной Азии и Евразии.

Китайский политолог, глава Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо заявил, что было бы неверным считать, что конфликт между Россией и Украиной выявил серьезные разногласия в международной системе. Стремление к односторонности и отказ от площадок для диалога нанесли серьезный ущерб многим механизмам и правилам международной системы.

Изучение альтернатив

Предотвращение вреда изоляции и отчуждения, которых добиваются некоторые западные державы, зависит от выбора и действий Китая и других развивающихся стран для формирования более справедливой системы. Со своей стороны, правительства стран Центральной Азии стремятся преодолеть экономические последствия санкций, введенных Западом в связи с проведением Россией специальной операции на Украине, изучая альтернативы.

На встрече, состоявшейся 8 июня, министр иностранных дел Китая Ван И призвал наметить курс на сотрудничество между шестью странами посредством многостороннего взаимодействия. Пекин указал на расширение инициативы "Один пояс - один путь" и стремление к сотрудничеству с государствами Центральной Азии. Эта инициатива, по мнению У Синьбо, поможет странам Центральной Азии обеспечить быстрое и надежное перемещение товаров и услуг по новому Шелковому пути.

В Китае также готовы помочь в области здравоохранении, наладив совместное производство вакцины Sinovac против коронавируса. Кроме того, Китай выразил готовность поучаствовать в научно-технических проектах, помимо шагов по развитию спорта и туризма. КНР стремится улучшить механизм сотрудничества путем проведения обменов и диалогов между аналитическими центрами и бизнес-форумами, чтобы задействовать потенциал для более широкого сотрудничества.

Однако профессор Назарбаев Университета Марек Йохец заявил, что Китаю необходимо изменить свой подход к управлению и начать сотрудничать с местными жителями. По его мнению, китайские компании должны предоставлять больше возможностей для трудоустройства местному населению, а также обучать местных рабочих и экспертов на управленческом уровне. Традиционно основным источником военной и экономической безопасности в Центральной Азии была Россия. Однако конфликт с Украиной подверг государства Центральной Азии нескольким рискам.

Пандемия замедляет экономику

Дипломаты в Казахстане отмечают, что вызовы коронавирусной пандемии и ее геоэкономические последствия привели к замедлению экономического роста Китая. Это побудило Пекин предпринять шаги по созданию новых экспортных и инвестиционных возможностей, а также расширить доступ к источникам сырья и новым рынкам для китайской продукции. Китаю необходимо устранить неравенство между развитыми и процветающими центральными и западными провинциями и слаборазвитыми восточными и южными частями страны. Это требует реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в сотрудничестве с соседними центральноазиатскими странами.

Проекты, связанные с инициативой "Один пояс - один путь", могут увеличить приток квалифицированной и доступной рабочей силы с рынка труда Центральной Азии. Инициатива направлена на вложение капитала в стратегически важные для Китая отрасли для стимулирования экономического роста страны за счет увеличения экспорта продукции именно тех отраслей со значительным перепроизводством (сталь, цемент и алюминий).

Китай в поиске долгосрочных проектов

Как только крупные инфраструктурные проекты на востоке Китая будут завершены, строительному сектору, в котором заняты миллионы китайцев, потребуются новые долгосрочные проекты. Создание транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения транзита в Европу, Ближний Восток и Африку потенциально может обеспечить китайским строительным компаниям долгосрочные контракты.

Эксперты предполагают, что для диверсификации маршрутов транспортировки китайской экспортной продукции на мировые рынки потребуется развитая транспортно-логистическая инфраструктура в странах транзита и благоприятные условия для обеспечения беспрепятственного перемещения китайских товаров и услуг, в том числе упрощение таможенного и валютного регулирования.