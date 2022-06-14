Генсек НАТО и глава МИД Турции обсудили расширение альянса

14 июн. 21:56

Состоялся телефонный разговор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщили в турецком МИД.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся расширения Североатлантического альянса, передает агентство Anadolu.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, отметив, что у Стокгольма и Хельсинки нет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.