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Генсек НАТО и глава МИД Турции обсудили расширение альянса

Генсек НАТО и глава МИД Турции обсудили расширение альянса

Состоялся телефонный разговор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщили в турецком МИД.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся расширения Североатлантического альянса, передает агентство Anadolu.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, отметив, что у Стокгольма и Хельсинки нет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.

Генсек НАТО и глава МИД Турции обсудили расширение альянса
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