Лига наций: Армения потерпела разгромное поражение от Шотландии

14 июн. 21:46

В Ереване состоялся матчи Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Шотландии. Победу со счетом 4:1 одержали гости.

Голами в составе турецкой команды отметились полузащитники Стюарт Армстронг (14-я и 45+1 минуты) и Джон Макгинн (50-я), а также нападающий Че Адамс (53-я). Единственный мяч в составе армянской команды на 6-й минуте записал на свой счет полузащитник Ваан Бичахчян.

Соперниками Армении и Шотландии по группе в Лиге наций являются команды Украины и Ирландии. Их встреча проходит в эти минуты в польском городе Лодзь.