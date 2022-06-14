Ставропольским многоэтажкам обновят лифты 

14 июн. 22:25

За счет средств Фонда капитального ремонта новое оборудование установят в более 20 многоквартирных домах, проинформировали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Уточнятся, что в июле работы проведут в шести МКД – по улице Доваторцев, Пирогова, проспектам Ворошилова, Юности и Кулакова. Там установят 19 новых подъемников.

"В списке на замену и ремонт оборудования лифтов также улицы 45 Параллель, Бруснева, Буйнакского, Васильева, Краснофлотская, Лермонтова, Л. Толстого, Мира, Тухачевского. Подробную информацию можно узнать у регоператора по телефонам: 24-36-74, 24-48-48 и 8-800-200-24-48, а также ознакомиться с краткосрочным планом на сайте краевого Минжкх, на портале ГИС ЖКХ", - сообщает пресс-служба города.