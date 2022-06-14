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Ставропольским многоэтажкам обновят лифты 

Ставропольским многоэтажкам обновят лифты 

За счет средств Фонда капитального ремонта новое оборудование установят в более 20 многоквартирных домах, проинформировали в пресс-службе администрации Ставрополя. 
Уточнятся, что в июле работы проведут в шести МКД – по улице Доваторцев, Пирогова, проспектам Ворошилова, Юности и Кулакова. Там установят 19 новых подъемников. 
"В списке на замену и ремонт оборудования лифтов также улицы 45 Параллель, Бруснева, Буйнакского, Васильева, Краснофлотская, Лермонтова, Л. Толстого, Мира, Тухачевского. Подробную информацию можно узнать у регоператора по телефонам: 24-36-74, 24-48-48 и 8-800-200-24-48, а также ознакомиться с краткосрочным планом на сайте краевого Минжкх, на портале ГИС ЖКХ", - сообщает пресс-служба города. 

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