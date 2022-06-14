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Ревнивец ответит перед законом за нападение на Ставрополье 

Ревнивец ответит перед законом за нападение на Ставрополье 

Один человек пострадал в результате конфликта в Изобильном. По данным местных правоохранителей, ЧП произошло в конфликта, в результате которого  житель села Московского нанес гостю удар кухонным ножом в живот. 
Подозреваемый задержан. Он признал свою вину, мотивировав свой поступок тем, что пострадавший, как ему показалось, оказывал знаки внимания его сожительнице. 
По факту возбуждено уголовное дело. 

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