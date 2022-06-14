Ревнивец ответит перед законом за нападение на Ставрополье 

14 июн. 21:15

Один человек пострадал в результате конфликта в Изобильном. По данным местных правоохранителей, ЧП произошло в конфликта, в результате которого житель села Московского нанес гостю удар кухонным ножом в живот.

Подозреваемый задержан. Он признал свою вину, мотивировав свой поступок тем, что пострадавший, как ему показалось, оказывал знаки внимания его сожительнице.

По факту возбуждено уголовное дело.