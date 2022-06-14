Один человек пострадал в результате конфликта в Изобильном. По данным местных правоохранителей, ЧП произошло в конфликта, в результате которого житель села Московского нанес гостю удар кухонным ножом в живот.
Подозреваемый задержан. Он признал свою вину, мотивировав свой поступок тем, что пострадавший, как ему показалось, оказывал знаки внимания его сожительнице.
По факту возбуждено уголовное дело.
Ревнивец ответит перед законом за нападение на Ставрополье
Один человек пострадал в результате конфликта в Изобильном. По данным местных правоохранителей, ЧП произошло в конфликта, в результате которого житель села Московского нанес гостю удар кухонным ножом в живот.
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