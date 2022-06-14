Жительница Анапы польстилась на банковскую карту подруги

14 июн. 23:25

В Краснодаре женщина украла у подруги банковскую карту и расплатилась в магазине, сообщает пресс-служба УМВД города.

Установлено, что жительница Анапы пришла в гости к подруге. После визита гостьи хозяйка обнаружила пропажу, а ей на телефон пришло уведомление о списании денег с карточки – 103 тыс рублей.

"Часть похищенных денег была обналичена в одном из банкоматов. Остальные средства потрачены при оплате товаров", - становили правоохранители.

Подозреваемая задержана. Она признала вину. По факту возбуждено уголовное дело.