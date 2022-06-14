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Жительница Анапы польстилась на банковскую карту подруги

Жительница Анапы польстилась на банковскую карту подруги

В Краснодаре женщина украла у подруги банковскую карту и расплатилась в магазине, сообщает пресс-служба УМВД города. 
Установлено, что жительница Анапы пришла в гости к подруге. После визита гостьи хозяйка обнаружила пропажу, а ей на телефон пришло уведомление о списании денег с карточки – 103 тыс рублей. 
"Часть похищенных денег была обналичена в одном из банкоматов. Остальные средства потрачены при оплате товаров", - становили правоохранители. 
Подозреваемая задержана. Она признала вину. По факту возбуждено уголовное дело.

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