Байден отправится в турне по странам Ближнего Востока

14 июн. 20:59

Через месяц президент США Джо Байден намерен посетить ряд стран Ближнего Востока. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации Байдена, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, цель поездки – в очередной раз подтвердить непоколебимую поддержку США безопасности и процветания Израиля, а также участие в саммите, организованном странами Совета сотрудничества арабских государств, Египтом, Ираком и Иорданией, известном как "ССАГПЗ +3".

Чиновник сообщил, что в рамках турне Белого дома обсудит с лидерами ближневосточного региона вопросы безопасности, а также экономические и дипломатические интересы США.

Кроме того, он отметил, что Байден собирается посетить районы развертывания систем ПВО "Железный купол", а также провести встречу на Западном берегу реки Иордан с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе визита американский лидер сделает акцент на урегулировании ближневосточного конфликта на основе принципа 'двух государства для двух народов".

Помимо этого, чиновник рассказал, что далее президент США отправится в Джидду, где примет участие в саммите "ССАГПЗ +3" и встретится наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сельманом, передает агентство Anadolu.

Ожидается, что турне Джо Байдена по странам Ближнего Востока продлится с 13 по 16 июля.