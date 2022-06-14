РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Байден отправится в турне по странам Ближнего Востока

Байден отправится в турне по странам Ближнего Востока

Через месяц президент США Джо Байден намерен посетить ряд стран Ближнего Востока. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации Байдена, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, цель поездки – в очередной раз подтвердить непоколебимую поддержку США безопасности и процветания Израиля, а также участие в саммите, организованном странами Совета сотрудничества арабских государств, Египтом, Ираком и Иорданией, известном как "ССАГПЗ +3".

Чиновник сообщил, что в рамках турне Белого дома обсудит с лидерами ближневосточного региона вопросы безопасности, а также экономические и дипломатические интересы США.

Кроме того, он отметил, что Байден собирается посетить районы развертывания систем ПВО "Железный купол", а также провести встречу на Западном берегу реки Иордан с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе визита американский лидер сделает акцент на урегулировании ближневосточного конфликта на основе принципа 'двух государства для двух народов".

Помимо этого, чиновник рассказал, что далее президент США отправится в Джидду, где примет участие в саммите "ССАГПЗ +3" и встретится наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сельманом, передает агентство Anadolu.

Ожидается, что турне Джо Байдена по странам Ближнего Востока продлится с 13 по 16 июля.

805 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version