Российским теннисистам разрешили выступить на турнире US Open в США

14 июн. 20:56

Теннисисты из России и Беларуси смогут выступить на турнире US Open в США. Об этом сообщили в американской ассоциации тенниса.

При этом в заявлении, размещенном на официальном сайте турнира, подчеркивается, что россиянам позволят выступить на соревнованиях только под нейтральным флагом.

"Ассоциация разрешит спортсменам из России и Беларуси соревноваться в индивидуальном порядке на турнире 2022, но только под нейтральным флагом", - говорится в тексте.

Напомним, US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября 2022 года.