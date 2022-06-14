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Спикер от Объединения аэропортов Грузии выступит на выставке во Франции

Спикер от Объединения аэропортов Грузии выступит на выставке во Франции

Объединение аэропортов Грузии станет участником крупнейшей выставки Passenger Terminal Expo 2022, которая состоится в Париже 15-17 июня, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Passenger Terminal Expo 2022 - Международная выставка, посвященная проектированию, управлению и технологиям безопасности пассажирских терминалов.
После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19 руководители более 1,9 тыс аэропортов, представители авиавласти и бизнеса встретятся друг с другом.
От Грузии на мероприятие приедет директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе - она станет одним из спикеров конференции.

"На Passenger Terminal Expo 2022 мы представим презентацию о кутаисском международном аэропорте, как универсальную бизнес-модель, ориентированную на потребителя. Это будет совместная презентация с голландской архитектурной компанией UN STUDIO, которой принадлежит концепт-дизайн кутаисского аэропорта", - цитирует ее "Sputnik Грузия".

Арчуадзе напомнила, что Кутаисский международный аэропорт уже был включен в список 14 красивейших аэропортов мира благодаря своей архитектуре, и выразила надежду, что он получит еще не одну такую награду.

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