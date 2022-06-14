Спикер от Объединения аэропортов Грузии выступит на выставке во Франции

14 июн. 20:42

Объединение аэропортов Грузии станет участником крупнейшей выставки Passenger Terminal Expo 2022, которая состоится в Париже 15-17 июня, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Passenger Terminal Expo 2022 - Международная выставка, посвященная проектированию, управлению и технологиям безопасности пассажирских терминалов.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19 руководители более 1,9 тыс аэропортов, представители авиавласти и бизнеса встретятся друг с другом.

От Грузии на мероприятие приедет директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе - она станет одним из спикеров конференции.

"На Passenger Terminal Expo 2022 мы представим презентацию о кутаисском международном аэропорте, как универсальную бизнес-модель, ориентированную на потребителя. Это будет совместная презентация с голландской архитектурной компанией UN STUDIO, которой принадлежит концепт-дизайн кутаисского аэропорта", - цитирует ее "Sputnik Грузия".

Арчуадзе напомнила, что Кутаисский международный аэропорт уже был включен в список 14 красивейших аэропортов мира благодаря своей архитектуре, и выразила надежду, что он получит еще не одну такую награду.