Представители министерств и посол Турции посетят ПМЭФ

14 июн. 20:38

Представители министерств и посол Мехмет Самсар приедут от Турции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил генконсул Турции в Санкт-Петербурге Озгун Талу.

"Сегодня приехала делегация из министерства казначейства и финансов, а завтра мы ожидаем заместителя министра энергетики и природных ресурсов, и, конечно же, приедет наш посол. Конечно, многие наши фирмы присоединятся к экономическому форуму. В рамках [форума] будут, возможно, разработаны какие-то проекты по сотрудничеству", - приводит слова дипломата ТАСС.