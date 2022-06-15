Боевик "Время патриотов" Утепбергенова выходит в российский прокат

15 июн. 1:25

Снятый казахстанским режиссером Серикболом Утепбергеновым экшн-боевик "Время патриотов" выйдет в широкий российский прокат 16 июня.

В центре сюжета два брата, они очень разные, но оба продолжают семейную традицию - старший служит в военной разведке, младший летчик-истребитель. На фоне угрозы масштабного террористического заговора братья объединяются ради спасения человечества.

"Наша задача была создать фильм на уровне мировых блокбастеров. Для этого задействовали в качестве консультантов ветеранов силовых ведомств. В картине также показано взаимодействие военных с органами нацбезопасности и другими госструктурами. Это очень жанровое кино, непривычное для казахстанского кинематографа", - поделился автор идеи фильма Нурлан Ермекбаев.

Картина снималась в живописных локациях Казахстана, Турции, Азербайджана.