Клубника поможет от депрессии, сообщила врач

15 июн. 0:05

Клубника может послужить средством профилактики депрессии и других болезней, так как положительно влияет на нервную систему, сообщила врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова, пишет Агентство городских новостей "Москва".

По словам диетолога, клубника содержит большое количество и большое разнообразие биологически активных компонентов, в том числе полифенолы и флавоноиды. "Антоцианы - подкласс флавоноидов - являются важными биологически активными соединениями, считается, что они обладают способностью обеспечивать и активировать клеточную антиоксидантную защиту, улавливать свободные радикалы и, следовательно, защищать клетки от повреждения. Они эффективны против хронических заболеваний, депрессии, болезни Альцгеймера, онкологии, болезней сердца", - рассказала врач.

По словам Залетовой, клубника богата фолиевой кислотой, обладает антиоксидантным эффектом. "В ряде исследований показано положительное влияние потребления клубники на чувствительность к инсулину. Также она содержит тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины В6, А, Е и К", - отметила специалист.