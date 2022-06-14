Китай обвиняет США в милитаризации Азии

Американо-китайские отношения по-прежнему омрачены глубоким недоверием, несмотря на попытки Вашингтона переубедить Пекин по поводу возобновления американских военных инвестиций в Тихоокеанский регион и усиливающегося партнерства с Тайванем. Как отмечает Newsweek, после ухудшения связей с Китаем во время президентства Дональда Трампа администрация Джо Байдена оказалась в условиях напряженного соперничества во всех сферах - от политического управления и торговли до технологического разрыва и применения военной силы.

На вчерашней 4,5-часовой встрече в Люксембурге высокопоставленный чиновник Коммунистической партии, возглавляющий руководящую группу по иностранным делам при ЦК КПК, Ян Цзечи сказал советнику по нацбезопасности Джейку Салливану, что отношения между Китаем и США - на ”критическом перепутье”. Вместо того, чтобы конкурировать, страны должны стремиться к взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках видения китайского лидера Си Цзиньпина, добавил дипломат.

После первой встречи Байдена и Си в ноябре китайские чиновники постоянно повторяют, что ”слова Америки не соответствуют ее делам”. ”Нам не нужна ни конфронтация, ни конфликт. Мы не стремимся к холодной войне, азиатскому НАТО и разделению региона на вражеские блоки”, - сказал министр обороны США Ллойд Остин на форуме ”Диалог Шангри-Ла” в минувшие выходные. Но Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Веньбин говорит, что ”США - главный фактор, разжигающий милитаризацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе”. Ссылаясь на увеличившееся количество разведывательных операций в Южно-Китайском море, Ван обвинил США в военном давлении на Китай.

Вашингтон иначе оценивает ситуацию. Американские чиновники отмечают чрезмерную настойчивость Китая, усиление возможностей вооруженных сил страны, а также готовность идти на риски, которые могут спровоцировать конфликт, в частности, в Тайване. В мае Байден пообещал дать военный ответ на гипотетическое вторжение Китая на Тайвань, но Остин, воспользовавшись своим присутствием в Сингапуре, подтвердил интересы Америки по поддержанию мира в заливе и дал понять, что США не изменили своей давней позиции, которая не предполагает поддержку тайваньской государственности. ”Наша политика не изменилась. К сожалению, того же нельзя сказать по поводу КНР, - сказал Остин. - Как отметил мой друг, госсекретарь Блинкен, мы наблюдаем усиление агрессии со стороны Пекина, а также дестабилизирующую и провокационную активность возле Тайваня. За последние месяцы самолеты НОАК практически каждый день пролетали вблизи острова”. ”Мы намерены поддерживать мир, стабильность и статус-кво в Тайваньском заливе. Однако действия НОАК угрожают безопасности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, - говорит Остин. - Мир и стабильность в проливе в интересах не только США, но и всего международного сообщества”.

В свою очередь министр обороны Китая, генерал-полковник Вэй Фэнхэ предупредил, что рассматривать Китай в качестве врага - ”историческая и стратегическая ошибка” Вашингтона. В отношении Тайваня чиновник сказал, что Китай ”без раздумий вступит в схватку”. ”Мы будем бороться любой ценой до самого конца. У Китая всего один вариант”, - сказал генерал-полковник. Ван Веньбин из министерства иностранных дел заявил, что Остин ”распространяет дезинформацию и рисует отвратительный образ Китая”. Действия США по укреплению экономических, дипломатических и военных отношений с Тайванем противоречат заявленному Вашингтоном неодобрению государственности острова, говорит Веньбин.

Сегодня официальный представитель министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу рассказала журналистам, что Тайбэй был проинформирован Вашингтоном о переговорах между Салливаном и Цзечи. Оу добавила, что министерство не будет комментировать сообщения о так называемых ”переговорах в Монтерее” между высокопоставленными чиновниками США и Тайваня, которые состоятся уже в июне.