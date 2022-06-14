Бердымухамедов едет в Иран

14 июн. 19:52

Вечером 14 июня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает Туркменское телевидение.

В рамках поездки глава туркменского государства проведет 15 июня встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Ожидается, что стороны обсудят на переговорах вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем формате, передает РИА Новости.

Напомним, это официальный зарубежный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. На прошлой неделе туркменский лидер посетил Москву.