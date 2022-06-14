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Житель Пятигорска сделал мошенника миллионером

Житель Пятигорска сделал мошенника миллионером

В полицию Пятигорска поступило сообщение о том, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники якобы оформили кредит на его имя.

Под предлогом списания кредита и предотвращения противоправных действий, злоумышленник убедил потерпевшего оформить зеркальный кредит и перевести денежные средства на безопасный счет.

В результате сумма в превышающая 2,8 млн рублей перешла в собственность звонившего.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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